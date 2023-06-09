Митрополит Тихон прокомментировал предложение по изменению статуса Псково-Печерского монастыря

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Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области не претендует на получение статуса лавры, отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Об этом сообщает ПАИ.

Соотсветующее предложение о присуждении статуса лавры монастырю высказал председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин во время своего рабочего визита в Псков. По его словам, это может быть сделано на фоне событий, которые происходят с Киево-Печерской лаврой на Украине.

«Я бесконечно благодарен Сергею Вадимовичу Степашину за его такую любовь к Псково-Печерскому монастырю, но на самом деле это делается совершенно по-другому. И мы совершенно не претендуем на это. Еще раз благодарю всех, кто говорит о некоем статусе. Но для меня статуса выше, чем Псково-Печерский монастырь не существует», - объяснил свою позицию митрополит Тихон.