Свыше десяти аттракционов установят в новом парке «Волшебная гора» в Пскове

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Больше десятка детских, семейных и экстремальных аттракционов появятся в парке «Волшебная гора», который планируется открыть на берегу Великой в Пскове в 2024 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Юные псковичи смогут прокатиться на классической и цепочной каруселях, на аттракционе «Ракета» и «Прыгающая лягушка». Для семейных пар подойдут аттракционы «Диско», «Орбита», «Брейк-данс», «Скоростной поезд».

Кроме того, в Псковском парке будут работать экстремальные «американские горки» с максимальной высотой подъёма в 11,5 метра, 60-метровая башня свободного падения, аттракционы «Седьмое небо» и «Катапульта».

Кроме того, в парке установят 50-метровое колесо обозрения, появится лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейно-развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом и летняя эстрада. Украшением нового парка станут два сухих фонтана.