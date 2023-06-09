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НовостиОбщество9 июня 2023 7:24

9 июня синоптики прогнозируют псковичам тепло до +20 градусов

Источник:kp.ru
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Сегодня, 9 июня, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть северных направлений днем умеренный, ночью слабый. Средняя иемпература днем по региону составит до +18...+23 градусов, однако ночью по-прежнему прохладно, всего до +1...+6 градусов.

В Пскове пятница будет тёплой, воздух прогреется до +18...+20 градусов, ночью ожидается всего до +3...+5 градусов. В Великих Луках дневная температура поднимется до +20...+22 градусов, ночью будет также прохладно, всего до +4...+6 градусов.