Архитектурную подсветку смонтировали на Троицком мосту в Пскове

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Архитектурную подсветку установили на Троицком мосту в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Смонтирована архитектурная подсветка Троицкого моста! Идёт пусконаладка. Масштабная реконструкция объекта подходит к концу!» – подчеркнул глава города.

Напомним, ранее старую конструкцию моста полностью разобрали и установили новую. Техническое открытие нового Троицкого моста прошло ещё в конце декабря 2022 года. Его открыли для движения транспорта и пешеходов. Окончательное завершение работ пройдет летом этого года.