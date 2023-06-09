Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 7:25

Архитектурную подсветку смонтировали на Троицком мосту в Пскове

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Архитектурную подсветку установили на Троицком мосту в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Смонтирована архитектурная подсветка Троицкого моста! Идёт пусконаладка. Масштабная реконструкция объекта подходит к концу!» – подчеркнул глава города.

Напомним, ранее старую конструкцию моста полностью разобрали и установили новую. Техническое открытие нового Троицкого моста прошло ещё в конце декабря 2022 года. Его открыли для движения транспорта и пешеходов. Окончательное завершение работ пройдет летом этого года.