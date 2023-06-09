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НовостиОбщество9 июня 2023 9:19

В преддверии Дня Россия юным псковичам вручили паспорта

Источник:kp.ru
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Торжественное вручение паспортов юным псковичам прошло на площадке Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 9 июня, в преддверии Дня России. Об этом сообщает ПАИ.

Главный документ гражданина РФ из рук главы Пскова Бориса Елкина получили 24 жителя Пскова, которым исполнилось 14 лет. Борис Елкин подчеркнул, что получение паспорта является важным моментом в жизни гражданина России.

«Это первый ответственный документ в жизни детей, хотелось бы, чтобы они его уважали, берегли и, главное, чтобы сегодня не потеряли, а потом, если что, – восстановим», – отметил Борис Елкин. В завершение торжественного мероприятия участники встречи сделали фотографию на память.

Напомним, вручение паспортов юным псковичам в торжественной обстановке уже стало традицией. Основной документ также вручается в День Государственного флага РФ, в День Конституции и в другие особо значимые праздники.