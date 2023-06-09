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НовостиОбщество9 июня 2023 9:22

Региональную медаль Александра Невского получил глава Пскова Борис Елкин

Источник:kp.ru
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Главу города Пскова Бориса Елкина наградили медалью Александра Невского. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Региональную награду Борису Елкин вручили за заслуги в возрождении исторического наследия Псковской области и большой вклад в подготовку и проведение мероприятий в рамках празднования 800-летия князя Александра Невского. Соответствующий Указ подписал глава региона Михаил Ведерников.

Депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова также поздравила главу города Пскова Бориса Елкина с получением медали Александра Невского. «Это хороший повод для радости, но, как сказал Борис Андреевич, есть над чем работать!» – отметила депутат на своей личной странице в соцсети.