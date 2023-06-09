Псковский ветеринар спас жизнь страусенку Гере

Фото малыша из ветклиники «Котонай»

Страусенка эму, проглотившего серёжку, спасли в псковской ветеринарной клинике. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Пернатому юнцу всего три месяца, хозяйка заботливо называет птенца — Гера. «Гера поступила с жалобой на то, что пять дней назад сняла золотую серёжку с уха владелицы и тут же проглотила. Естественным путём серёжка организм птицы не покинула, хотя птица чувствовала себя хорошо», – подчеркнули врачи в ветклинике.

По результатам рентгена ветврачи обнаружили серёжку в желудке. Перед извлечением инородного тела, птенцу пришлось соблюдать 18 - часовую голодную диету.

«Эзофагогастродуоденоскопия выполнялась гибким гастроскопом диаметром 8 мм. В мышечном желудке выявлено наличие небольшого количества кормовых масс и съеденная серёжка», – поделился результатами предварительного исследования в ветеринарной клинике.

Специалисты смогли удалить серёжку из желудка с помощью манипулятора. «Признаков наличия травмы мышечного, слизистого желудка и пищевода не выявлено», – отметили врачи.Птицу оперировал хирург, эндоскопист, специалист по лечению экзотических животных Павел Синица.