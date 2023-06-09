Псковская область попадёт в программу «Непутевые заметки» на Первом канале

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Фильм о Псковской области выйдет в программе «Непутевые заметки» на Первом канале. Об этом сообщается в группе Туристского информационного центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Съёмочная группа Первого канала приедет в Псковскую область на несколько дней. Ключевой целью визита станут съёмки фильма, в котором покажут туристическую многогранность Псковской области.

Московские журналисты посетят Псковский музей-заповедник, Снетогорский монастырь, усадьбу Ореховно, где разбит первый и единственный европейский сад в России, Себежский национальный парк и сам город Себеж.

Помимо этого, съёмочная группа побывает в деревне Самолва, на мемориальном комплексе «Князь Александр Невский с дружиной». В фильм попадут также достопримечательности Гдова и Великих Лук.