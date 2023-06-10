В Псковской области открыли сбор гуманитарной помощи для жителей Херсона

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В Псковской области стартовал сбор гуманитарной помощи для жителей Херсона, пострадавших от новоднения. Об этом сообщает Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

«7 июня из-за прорыва плотины Каховской ГЭС, затопило города и села Херсонской области. В настоящий момент там складывается очень тяжёлая ситуация. Пострадавшим необходима абсолютно любая поддержка!», – обратились волонтеры к жителям региона.

Принести вещи для пострадавших можно в штабы «Мы вместе». В Пскове он находится на улице Конной, д. 2, а в муниципалитетах на базе молодежных организаций.

Среди вещей первой необходимости названы продукты питания, одежда и текстиль, срества личной гигиены и бытовая химия, предметы быта.

График работы центрального штаба: 09:00 – 18:00 с понедельника по пятницу. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону горячей линии: 89319010082.