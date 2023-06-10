Популярный ресторан фастфуда в России посвятил звёздное комбо псковичке

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Известная актриса Юлиа Пересильд стала первой псковичкой, которой посвятили комбо в сети быстрого питания «Вкусно и точка».

Лицом очередного «звёздного комбо» в ресторане стала актриса, первая во всем мире совершившая полет в космос. В комбо Юлии Пересильд помимо знакомых любителям фастфуда блюд, появился новый напиток, который вышел в лимитированной версии.

Первые, кто попробовал новое комбо, отметили отсутствие картошки фри, при этом в наборах появились долгожданные наггетсы. При немалой стоимости, отзывов на комбо от Пересильд достаточно много и все они, преимущественно, положительные.