До +25 прогреется в Псковской области после очередных ночных заморозков

В День России, 12 июня, на территории Псковской области ожидается жаркая погода до +25 градусов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, предстоящей ночью столбик термометра в регионе покажет 0...+5 градусов. Местами температура воздуха упадёт до -2 градусов.

К полудню разогреется, жители муниципалитетов могут отдохнуть на солнце, ведь оно прогреет воздух до +20...+25 градусов.

Ветер ожидается с восточных направлений слабый. Атмосферное давление будет расти.