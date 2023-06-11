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НовостиОбщество11 июня 2023 17:37

До +25 прогреется в Псковской области после очередных ночных заморозков

Источник:kp.ru

В День России, 12 июня, на территории Псковской области ожидается жаркая погода до +25 градусов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, предстоящей ночью столбик термометра в регионе покажет 0...+5 градусов. Местами температура воздуха упадёт до -2 градусов.

К полудню разогреется, жители муниципалитетов могут отдохнуть на солнце, ведь оно прогреет воздух до +20...+25 градусов.

Ветер ожидается с восточных направлений слабый. Атмосферное давление будет расти.