Хор из Печор выступит на Красной площади Москвы в День России

.

В День России на Красной площади Москвы выступит эстрадный хор из Печор «ЛаккиЛайк». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Право выступить с известными артистами на главной площади страны хор получил за феноминальное выступление на конкурсе «Битва хоров» проекта «Большая перемена».

В составе «ЛаккиЛайк» подростки из разных городских школ Печорского района. В репертуаре молодых артистов все: от классики до совренных хитов.

Онлайн-трансляция с концерта ко Дню России в Москве пройдет по главным телеканалам. Печеряне выйдут на одну сцену с Григорем Лепсом, Олегом Газмановым, Полиной Гагариной, Надеждой Кадышевой, Стасом Костюшко, группой «Любэ» и др.