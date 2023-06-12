Псковичам напомнили о правилах безопасности в шашлычный сезон

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Жителям Псковской области напомнили правила безопасности во время приготовления шашлыков на своём дачном участке. Об этом сообщила ГУ МЧС России по Псковской области.

Псковичам напомнили, что приготовление пищи на открытом огне требует соблюдения правил пожарной безопасности. О выборе мангала и места для у его установки, рассказалт специалисты.

В радиусе двух метров от источника открытого огня не должно находиться легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. В радиусе десяти метров вокруг мангальной зоны не должно находиться мусора, сухой растительности, промасленных тряпок.

Кроме того, расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 15 метров, до хвойных – 50 метров. При ветреной погоде лучше воздержаться от разведения огня даже в мангале.

Поблизости от мангальной зоны необходимо держать рядом средства пожаротушения. Это можепи быть огнетушитель или даже просто бочка с водой или песком.

Строго запрещается доверять разведение огня детям, кроме того нельзя оставлять их одних без присмотра у мангала. Помимо этого, необходимо следить, чтобы дым и продукты горения не попадали на соседние участки. «Не забывайте, что разлетающиеся искры могут стать причиной крупного возгорания», – отметили в МЧС.

Псковичам также напомнили, что нарушением считается разведение огня во дворах многоэтажных домах, на лоджиях, балконах и в гаражах. Нарушителем порядка будет грозить штраф. А при возникновение пожара или вследствие него тяжёлых последствий злоумышленник может быть привлечён даже к уголовной ответственности. «Откажитесь от использования различных легковоспламеняющихся жидкостей. Они могут привести к сильнейшим ожогам», – призвали в МЧС.

В завершение сотрудники МЧС напомнили, что в случае возникновения пожара необходимо возить по номеру 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.