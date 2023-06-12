Два псковских национальных маршрута представили на фестивале в Москве

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Национальные маршруты Псковской области показали в Москве на ВДНХ на главной сцене фестиваля «Путешествуй!». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Презентация прошла в необычном формате печа-куча. Согласно этой концепции за 400 секунд необходимо было презентовать 20 слайдов по 20 секунд каждый.

Отметим, что в Псковской области всего два маршрута имеют статус национального туристического маршрута: «Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают».

«Для жителей других федеральных округов Псковская область ещё неизведанный край для путешествий, поэтому многие с интересом слушали и в конце презентации попросили контакты псковских туроператоров», – подчеркнули в региональном комитете.