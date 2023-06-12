Акцию «Российский триколор» проводят в Пскове в День России

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Акция «Российский триколор» проходит в Пскове сегодня, 12 июня, в честь Дня России. Об этом сообщает ПАИ.

В рамках мероприятия волонтеры раздают ленты в цветах российского флага. Получить миниатюру триколора можно в четырех местах. Волонтёры раздают ленты на четырех углах, площади Ленина, летнем саду и в детском парке.

Ребята поздравляют псковичей с праздником и дарят хорошее настроение. «Нам нравится сегодня раздавать ленточки триколора и дарить хорошее настроение окружающим», — отметили волонтеры Кристина Стельмашенок и Полина Сатин.

«Дело в том, что очень важно, чтобы дети с малого знали как выглядит самый красивый флаг в мире», — поделилась волонтер Алина Михайлинская.

Добавим, что акция организована Ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области.