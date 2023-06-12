«Первый Псковский» 12 мая покажет видеоверсию концерта «На страже мира: Чудские берега»

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«Первый Псковский» ко Дню России покажет видеоверсию концерта классической музыки под открытым небом. Об этом сообщает ПАИ.

Большой концерт прошёл в прошлом году у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района. Псковичи смогут увидеть концерт в 15:10 на телеканале «Первый Псковский».

В этом году в продолжении культурно-просветительского музыкального фестиваля в Гдове пройдёт концерт «Эхо старой крепости». Мероприятие будет посвящено Дню России и 700-летию города Гдова. Праздник пройдёт сегодня, 12 июня, в 19:00 на территории древней Гдовской крепости.