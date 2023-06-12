Несколько сотен псковичей посетили концерт «Русская дорога» в Зелёном театре Пскова

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В Пскове продолжается праздничная программа в честь Дня России. На этот раз зрителей приняли трибуны Зелёного театра. Сотни псковичей пришли на концерт «Русская дорога». Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

С песнями о России перед псковичами под открытым небом выступают артисты из областного центра и гости из Санкт-Петербурга.

Программа началась с выступления народного коллектива оркестра народных инструментов культурного центра «Троицкий» из Санкт-Петербурга. Кульминацией вечера станет показ фильма , «Вызов» с участием уроженки Псковской области Юлии Пересильд.