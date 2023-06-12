Более 30 аэростатов запустили на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

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12 июня в Великих Луках состоялся массовый старт аэростатов. 30 воздушных шаров одновременно поднялись в небо с территории великолукского аэропорта. Об этом сообщает интернет-издание Luki-News.

Возможность подняться в небо первыми дали великолучанину Сергею Никитина и белорусу Александру Повшко. Шары у пилотов выполнены в цветах российского триколора. Далее в небо поднялись более 30 аэростатов.

Напомним, сегодня состоялось торжественное открытие Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках . Флаг Федерации воздухоплавания России поднял действующий чемпион страны из Тулы Дмитрий Жохов.