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НовостиСпорт12 июня 2023 19:20

Более 30 аэростатов запустили на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Источник:kp.ru
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12 июня в Великих Луках состоялся массовый старт аэростатов. 30 воздушных шаров одновременно поднялись в небо с территории великолукского аэропорта. Об этом сообщает интернет-издание Luki-News.

Возможность подняться в небо первыми дали великолучанину Сергею Никитина и белорусу Александру Повшко. Шары у пилотов выполнены в цветах российского триколора. Далее в небо поднялись более 30 аэростатов.

Напомним, сегодня состоялось торжественное открытие Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках . Флаг Федерации воздухоплавания России поднял действующий чемпион страны из Тулы Дмитрий Жохов.