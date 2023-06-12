Звёздное жюри не оценило выступление псковички Анастасии Куклиной на шоу «Звезда»

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Финал состоялся на вокальном конкурсе «Звезда-2023», выходящем на одноименном телеканале. Свое выступление представила третьекурсница Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина. Однако повторить фееричное выступление в полуфинале в этот раз у девушки не удалось.

Звёздное жюри раскритиковало дерзкий образ и роковую композицию Анастасии. Для финала она подготовила рок-композицию «Стены» (автор – Д. Балашов).

По словам юной вокалистки, песня построена на контрасте и совершенно не похожа на то, что звучало в полуфинале. Исходя из этого, она должна была покорить сердца жюри, но этого не вышло. Из 100 возможных баллов, по окончанию выступления псковичка увидела всего 60.

В финале всероссийского вокального конкурса выступления участников вновь оценивали народный артист России, пианист и композитор Максим Дунаевский, народный артист России, телеведущий Юрий Николаев, певицы Юлия Савичева и Зара, а также телерадиоведущий, продюсер Роман Емельянов.