Псковичам назвали причину отмены показа фильма «Вызов» в Зелёном театре

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В Пскове отменили показ фильма «Вызов» в Зелёном театре 12 июня. Об этом сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Причиной отмены стали технические проблемы с лицензией на публичный показ. Отметим, что перед показом в Зелёном театре прошёл праздничный концерт в честь Дня России. В нем приняли участие не только артисты из Пскова, но и гости из Санкт-Петербурга.

«По техническим причинам, связанным с лицензией на публичный показ, просмотр фильма "Вызов" пришлось перенести в кинотеатр в торговый центр "Фьорд Плаза". Для этого был организован специальный бесплатный сеанс с трансфером от Зелёного театра до кинотеатра, о котором сообщалось во время концертной программы. Ещё раз приносим свои извинения зрителям за доставленные неудобства», – отметили в управлении культуры.