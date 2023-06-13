Автопробег в День России прошёл в Великолукском районе

Фото из газеты «Наш путь»

Автомобили с флагами России двигались от деревни Задежа до деревни Липец Великолукского района. Об этом передаёт газета «Наш путь».

Участниками автопробега стали представители руководства района, депутаты районного Собрания, главы сельских поселений и местные жители.

В ходе мероприятия участники поздравили с Днём России родителей героя нашего времени, уроженца деревни Липец Дмитрия Благовисного, который погиб во время исполнения воинского долга в ходе спецоперации. После этого на могиле бойца участники почтили минутой молчания память его и всех, кто ценою своей жизни боролся за мир и справедливость.

По окончании автопробега в деревне Михальки прошла церемония возложения цветов и венков к бюсту героя Великой Отечественной войны Петра Шлюйкова.

Автопробег коснулся и Усвят, колонна из автомобилей и мотоциклов проехала по улицам, передаёт газета «Новая жизнь». Участники украсили машины символикой и российскими флагами, а звуки клаксонов и патриотических песен придавали особую атмосферу празднику. На маршруте колонну приветствовали прохожие и встречные машины.