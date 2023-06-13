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НовостиОбщество13 июня 2023 12:07

Флаг Невельского района в День России подняли на Эльбрусе

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Невельского района Олега Майорова

Фото из Telegram-канала главы Невельского района Олега Майорова

В День России, 12 июня, флаг Несельского района установили на Эльбрус. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Флаг подняли на высоту 5,621 километров. Опытным альпинистам потребовался год, чтобы подготовиться к восхождению.

«В составе группы альпинистов покорение этой вершины совершил Михаил Пароньян. Желаю Михаилу интересных проектов, сильных впечатлений и настоящих друзей рядом», – отметил Олег Майоров в своём сообщении.

Добавим, ранее великолучанка подняла на Эльбрусе флаг Псковской области.