Псковичам предлагают оставить заявку на благоустройство дворов

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В Пскове начался приём заявок на благоустройство дворов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации Пскова.

Горожане могут выбрать, какие дворы привести в порядок в рамках программы «Формирование современной городской среды». Во дворах будет проводиться ремонт асфальтового покрытия, организация освещения, установка скамеек, урн, озеленение.

Отметим, что пакет документов вместе с заявкой принимаются на бумажном носителе в управлении городского хозяйства администрации города Пскова по адресу улица Яна Фабрициуса, 6 (4-й этаж, кабинет 4) по предварительной записи по телефону 29-15-20 или по электронной почте ugh@pskovadmin.ru. В прилагаемых документах листы должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участником отбора.

Добавим, что заявку псковичи смогут подать до 31 октября.