12 июня в Великих Луках стартовал Чемпионат России по воздухоплаванию

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Массовый старт аэростатов прошёл в День России с территории великолукского аэропорта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Первыми с российским триколором поднялись в небо шары великолучанина Сергея Никитина и белоруса Александра Повшко. После этого, небо в Великих Луках украсили свыше 30 аэростатов.

Сегодня, 13 июня, первый спортивный полет совершат пилоты тепловых аэростатов 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в городе Великие Луки.