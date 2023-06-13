Гдовский фестиваль «На страже мира» собрал сотни зрителей

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Классической музыкой на фестивале «На страже мира» в Гдове 12 июня заинтересовались сотни зрителей. Об этом в своих соцсетях сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

По её словам, мероприятие по достоинству оценили не только жители Гдова, но и гости города. В рамках концерта солист Мариинского театра Юрий Власов и солистка российских и зарубежных театров Мария Киселева вместе с Губернаторским симфоническим оркестром исполнили произведения Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Шостаковича и Даргомыжского.

«Зрители были в восторге от таланта музыкантов и солистов! Все присутствующие получили незабываемые впечатления и зарядились позитивной энергией», – отметила Ольга Тимофеева. По её словам, благодарные зрители долго аплодировали артистам после концерта.