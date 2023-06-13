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НовостиОбщество13 июня 2023 13:14

Псковичей приглашают посетить фотовыставку «Великая Россия»

Источник:kp.ru
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В Театральном сквере в Пскове открылась фотовыставка «Великая Россия». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Познакомиться с проектом Русского географического общества псковичи могут на пересечении улиц Ленина и Пушкина. Для посетителей установлены стенды, где горожане могут узнать больше о культурном и природном многообразии России.

«Выставка состоит из 100 работ победителей нескольких сезонов фотоконкурса "Самая красивая страна". На снимках – люди, животные, пейзажи, архитектура», – рассказали в пресс-службе администрации Пскова.