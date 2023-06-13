На платформе проекта «Билет в будущее» появился «Тиндер профессий»

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На платформе проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» появился «Тиндер профессий», который поможет подросткам ознакомиться с разными специальностями с помощью ассоциативно понятной механики интерфейса.

«Билет будущее» запустил удобное приложение, которое поможет пользователям провести блиц-отбор профессий и по первым признакам определить, подходят та или иная работа конкретно для них. Механика «Тиндера профессий» знакома многим взрослым и подросткам. На экране появляются карточки профессий, «свайпая» их вправо или влево, школьники отмечают, нравится им предложенный вариант или нет», - рассказали в пресс-службе проекта.

С помощью приложения пользователи знакомятся как с отдельными профессиями, ранжируя их по названию, востребованности или уровню зарплаты, так и с целыми отраслями.

По словам разработчиков, внешне система напоминает закрывшееся в России приложение для знакомств, но по существу вместо поиска легких отношений служит созданию одной из самых серьезных в жизни «пар»: «человек-профессия». Познакомиться с профессиями вместе с «Билетом в будущее» может каждый, находясь в любой точке России.

Напомним, Билет в будущее» – это проект по профориентации школьников 6-11 классов, который входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В 2022 году в нем из Псковской области приняли участие 53 школы. В общей сложности участвовало около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора. В 2023 году планируется участие 128 педагогов-навигаторов из 98 образовательных организаций региона.