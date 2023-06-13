В выборах губернатора Псковской области от партии «Единая Россия» будет участвовать Михаил Ведерников

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«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Михаила Ведерникова на пост губернатора Псковской области. Об этом сообщает ПАИ.

Кандидатуру действующего главы региона поддержали на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии сегодня, 13 июня.

За Михаила Ведерникова в ходе тайного голосования отдали голос 82 делегата, за председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко проголосовали два делегата. Таким образом Михаил Ведерников стал кандидатом от партии «Единой России» на губернаторские выборы в Псковской области, которые состоялся в этом году.

Напомним, что выборы назначены на 10 сентября 2023 года. Голосование в регионе будет трехднёвным 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.