Псковичей приглашают поучаствовать в челендже в честь Дня донора

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Псковское региональное отделение Российского Красного Креста проводит акцию в честь «Всемирного дня донора». С 13 по 16 июня псковичи смогут принять участие сразу в нескольких мероприятиях в рамках акции.

Первая активность для псковичей под названием «Геокешинг» уже стартовала. Своё путешествие организаторы предлагают начать с псковского регионального отделения российского красного креста. Выполнив задание, участники получают координаты новой точки. Итоги планируется подвести уже 14 июня в 17.00 на точке №4.

Вторая активность называется «Челлендж». В рамках этого задания участникам необходимо прибыть на станцию переливания крови. На выполнение задания в этом месте даётся время до 16 июня включительно.

Трёх абсолютных победителей среди участников назовут 19 июня. Всем им достанутся ценные призы. Организаторы поделились, что победа будет присуждаться согласно набранному количеству лайков.

Так же на станции переливания крови в Пскове с 13 по 16 июня каждый участник после донации получит сладкие подарки от брендовые пекарен, а так же памятные сувениры от Псковского регионального отделения Российского Красного Креста