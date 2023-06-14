С 15 июня на псковских водоёмах отменят запрет на движение моторных лодок

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Запрет на движение моторных плавательных средств всех типов по водоёмам Псковской области отменят с 15 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Любителям активной рыбалки стоит соблюдать определённые правила, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возникновение различных проблем на воде. Для этого псковичам следует позаботиться о подготовке маломерного судна к сезону.

«Особое внимание следует уделить подвесным лодочным моторам (стационарным двигателям), потому что это самые сложные механизмы, входящие в комплект вашего судна. Для начала проверьте уровень масла, смажьте все трущиеся детали, проверьте рулевое оборудование. Обязательно проверьте всё электрооборудование, замените свечи. Перед дальним выездом проведите обкатку двигателя», – подчеркнули специалисты в пресс-службе.

Напомним, что запрет на использование моторных лодок и иных средств в Псковской области был введён в связи с охраной весенне-нерестующих рыб.