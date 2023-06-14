50 камер планируют установить на дорогах Псковской области

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Полсотни камер фиксации нарушений ПДД установят в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

На псковских дорогах появятся 46 комплексов, которые будут фиксировать нарушение скорости, а ещё четыре камеры будут контролировать нарушение правил проезда перекрёстка.

Камеры планируют установить до 30 сентября. На данный момент проводятся закупочные процедуры, которые определят исполнителя госконтракта.

План размещения объектов в Псковской области:

1. Псков, перекрёсток улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии (два комплекса «Перекрёсток»).

2. Псков, Рижский проспект, д. 2.

3. Псков, Крестовское шоссе, 84.

4. Псков, ул. Коммунальная, от д. 19 до д. 39.

5. Псков, ул. Юбилейная, д. 14.

6. Псков, Октябрьский проспект, от д. 28 до д. 36.

7. Псков, ул. Я. Райниса.

8. Псков, ул. Карбышева.

9. Псков, ул. Кузнецкая, д. 47а.

10. Псков, ул. Н. Васильева, д. 117.

11. Северный обход г. Пскова, участок от ул. Пожиговской до ул. Н. Васильева.

12. Великие Луки, перекрёсток улиц 3-й Ударной Армии и Мурманской.

13. Великие Луки, Октябрьский проспект, д. 41/1.

14. Великие Луки, ул. Новосокольническая, д. 31.

15. Великие Луки, ул. Дальняя, д. 13.

16. Великие Луки, ул. Фурманова, д. 79.

17. Бежаницы, ул. Советская, д. 78.

18. Автодорога Пушкинские Горы – Локня, дер. Фишнево.

19. Автодорога Великие Луки – Подберезье, дер. Баландино, ул. Портовая.

20. Автодорога Псков – Гдов – Сланцы, дер. Спицино.

21. Автодорога Псков – Гдов – Сланцы, 79 км + 50 м – 79 км 400 м.

22. Автодорога Порхов – Успенье, дер. Пожеревицы.

23. Автодорога Порхов – Успенье, дер. Дубровка.

24. Автодорога Порхов – Успенье, дер. Кривец.

25. Красногородск, ул. Советская, д. 50.

26. Автодорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, на пересечении с автодорогой А-114 Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель, два комплекса (дор. знак «Стоп»).

27. Невель, ул. Ленкоммуны.

28. Автодорога Пушкинские Горы – Локня, дер. Орша.

29. Опочка, ул. Дзержинского, д. 22.

30. Опочка, ул. Коммунальная, д. 70.

31. Опочка, ул. Коммунальная, д. 7.

32. Автодорога Изборск – Палкино – Остров, дер. Новая Уситва.

33. Палкино, ул. Псковская, д. 4.

34. Автодорога Псков – Кислово – Палкино, Слопыгино.

35. Автодорога граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск, 19–20 км.

36. Плюсса, ул. Заречная, д. 7.

37. Автодорога Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой, Пыталовский район, дер. Вышгородок.

38. Автодорога Порхов – Дно, 6 км, дер. Полоное.

39. Автодорога Порхов – Успенье, 17 км, дер. Максаков Бор.

40. Автодорога Порхов – Успенье, дер. Попадинка.

41. Автодорога Корытово – Пристань, дер. Большая Гоголевка, 3–4 км.

42. Автодорога Псков – Гдов – Сланцы, 11 км 200 м – 11 км 550 м.

43. Перекрёсток автодороги Псков – Родина и автодороги Родина – Наволок (дор. знак «Стоп»; комплекс «Перекрёсток»).

44. Автодорога Новгородка – Пушкинские Горы, пересечение с ул. Молодых Патриотов, Пушкинские Горы (комплекс «Перекрёсток»).

45. Автодорога Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь, дер. Дубровка.

46. Псковский р-н, дер. Борисовичи, ул. Балтийская (два комплекса).

47. Пос. Струги-Красные, ул. Мира, д. 7.