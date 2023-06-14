Глава Пскова Борис Елкин вступил в партию «Единая Россия»

Фото из Telegram-канала «Единая Россия. Псковская область»

Глава Пскова Борис Елкин стал членом партии «Единая Россия». Об этом сообщает ПАИ.

Церемония прошла на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии. Партийный билет глава Пскова получил из рук секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Напомним, в выборах губернатора Псковской области от партии «Единая Россия» будет участвовать Михаил Ведерников.

Голосование будет проходить в три дня: 8, 9 и 10 сентября. Всего в регионе пройдёт 12 избирательных кампаний, в частности и выборы губернатора Псковской области. Период выдвижения кандидатов стартовал 5 июня и продлится по 4 июля.