Фестиваль джаза в Пскове состоится в рамках ярмарки «Виноград»

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Джазовый фестиваль состоится в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове. Его хедлайнером станет эстрадно-джазовый оркестр «Мелодия». Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что проведение ярмарки в этом году в Пскове запланировано с 17 по 25 июня.

«Концепция с прошлого года будет сохранена. Также будет четыре основные зоны и дополнительная маленькая, где будет установлен 51 пуф. Планируем добавить больше интерактива и спектаклей. Будут образовательные программы, развлекательные истории для детей и взрослых», – рассказала специалист.

По словам Ольги Тимофеевой, афиша ярмарки будет очень большой. «Каждый день будут выступать различные джазовые коллективы, псковские артисты. Надеемся, что вечером будут кавер-группы. В этом году будет трансляция праздника выпускников "Алые паруса" на площадке "Дон". Программа каждый день будет разной, нет шанса, что будете приходить и видеть одно и то же», – отметила Ольга Тимофеева.

Напомним, первая эногастрономическая ярмарка «Виноград» прошла в Пскове с 18 по 26 июня 2022 года. Событие было посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня 2022 года.