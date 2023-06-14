Губернатор Псковской области в составе делегации прибыл на экономический форум в Петербург

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Делегация во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым поучаствует в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году масштабное мероприятие в сфере экономики и бизнеса состоится с 14 по 17 июня в выставочном центре «Экспофорум».

В составе псковской делегации на форум прибыли заместитель губернатора области Нинель Салагаева, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, исполняющая обязанности генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова, председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасия Иванова и другие.

В рамках форума Михаил Ведерников проведёт рабочие встречи и переговоры с действующими и потенциальными партнёрами, а также подпишет соглашения с федеральными министерствами и ведомствами, крупнейшими корпорациями, компаниями и инвесторами.

Кроме того, глава региона поучаствует в ключевых мероприятиях форума, в частности в пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина, тематических круглых столов и сессий.

В этом году ПМЭФ состоится под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Участники мероприятия обсудят развитие экономики в современных реалиях, технологический суверенитет РФ, социальные приоритеты внутренней политики, рынок труда и его вызовы. В программу включены свыше 150 сессий, мастер-классов и деловых встреч.