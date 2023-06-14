На Октябрьском проспекте в Пскове начался ремонт дороги

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Старый асфальт начали срезать на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

На данный момент специалисты работают на отрезке между улицами Свердлова и Гражданской. Дорожное движение закрывают по одной полосе.

«В выходные дни в планах уложить выравнивающий слой асфальта, чтобы максимально быстро обеспечить безопасный проезд. Затем дорожники передвинутся на участок от Гражданской до Вокзальной», — сообщил Борис Елкин.