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НовостиОбщество14 июня 2023 10:43

На Октябрьском проспекте в Пскове начался ремонт дороги

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Старый асфальт начали срезать на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

На данный момент специалисты работают на отрезке между улицами Свердлова и Гражданской. Дорожное движение закрывают по одной полосе.

«В выходные дни в планах уложить выравнивающий слой асфальта, чтобы максимально быстро обеспечить безопасный проезд. Затем дорожники передвинутся на участок от Гражданской до Вокзальной», — сообщил Борис Елкин.