В Псковской области установили особый противопожарный режим

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Особый противопожарный режим ввели в Псковской области с 14 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Такие дополнительные требования пожарной безопасности устанавливаются государственной властью или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.

Во время действия особого противопожарного режима появляется перечень дополнительных требований пожарной безопасности, в частности запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.

Кроме того, в отношении нарушителей требований увеличиваются штрафы. Так административный штраф для граждан составляет от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

«Обращаем внимание граждан на недопустимость сжигания сухой травянистой растительности и мусора, разведения костров на территориях населённых пунктов, лесов и земель сельскохозяйственного назначения. Последствиями таких нарушений могут явиться выгорание лесных массивов, уничтожение жилых домов, гибель людей», – подчеркнули в пресс-службе.