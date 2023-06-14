Футбольный турнир «Кожаный мяч» пройдёт в Псковской области

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Детский футбольный турник «Кожаный мяч» все-таки проведут в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Озабоченность районов по поводу неясности с проведением детского футбольного турнира может быть снята – региональному "Кожаному мячу" быть», - отметил председатель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов по итогам заседания рабочей группы, созданной по поручению губернатора для подготовки турнира.

По словам Алексея Севастьянова, сроки проведения игр в этом году сместят, они пройдут с 1 по 15 августа. В соревнованиях поучаствуют свыше 40 муниципальных команд в четырёх возрастных группах. Среди участников будут не только мальчишки, но и девочки.

Готовность принять зональные этапы подтвердили четыре райцентра: Дедовичи, Пыталово, Опочка и Новосокольники. Команды, которые займут первое и второе место в отборочных играх, будут бороться за победу в финале 2 сентября на стадионе «Машиностроитель».

«Это будет большой праздник футбола! Это будет всеми нами любимый турнир, который пройдёт уже в 39-й раз. Такие массовые детские соревнования – это и есть настоящие эмоции, настоящий командный дух, настоящая "Здоровая Россия. Уверен, губернатор поддержит инициативу», - сказал Алексей Севастьянов.

Рабочая группа передаст губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову подготовленные предложения до 20 июня.