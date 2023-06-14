Проект «Билет в будущее» приглашает принять участие в кастинге на ведущего подкаста

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Проект по ранней профориентации «Билет будущее» объявил кастинг ведущего подкаста среди школьников со всей России. «В этом году организаторы дают возможность не просто попробовать себя в профессии ведущего, а заявить о себе по всей стране. Ведь шоу-подкаст от «Билета в будущее» будет доступен на официальном сайте проекта, в VK и на сайте информационного партнера PeopleTalk», - рассказали в пресс-службе проекта.

«Участие в проекте «Билет в будущее» учеников Псковской области с 2020 года уже многим помогло самореализоваться. Очень импонирует, что разработчики проекта применяют современные, молодёжные, близкие новому поколению форматы, находятся с ними на «одной волне», - отметила региональный координатор проекта Елена Рыбальская.

По словам организаторов, первый сезон шоу-подкаста будет посвящен различным героям-представителям интересных профессий. «Мы запишем вместе с победителем кастинга 10 эпизодов, где поговорим с интересными профессионалами. Они поделятся своими историями становления в любимом деле, чтобы замотивировать участников федерального проекта на осознанный выбор профессий в раннем возрасте», — уточнили в пресс-службе проекта.

Принять участие в проекте могут ученики 8-11 классов и имеющие опыт публичных выступлений. Для прохождения кастинга необходимо рассказать о себе в анкете, записать видео-визитку с ответами на вопросы: Почему мы должны выбрать вас на роль ведущего? Что вам дает участие в проекте «Билет в будущее»?

Занятость в проекте в Москве с 10.07.23 по 11.09.23. Прием заявок осуществляется до 30 июня.

Напомним, Билет в будущее» – это проект по профориентации школьников 6-11 классов, который входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В 2022 году в нем из Псковской области приняли участие 53 школы. В общей сложности участвовало около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора. В 2023 году планируется участие 128 педагогов-навигаторов из 98 образовательных организаций региона.