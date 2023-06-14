В Пскове начался ремонт двора на улице Западной

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Стартовали ремонтные работы на дворовой территории по удресу: улица Западная, дом 11. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Двор большой, его огибают сразу 6 многоквартирных домов. Из-за высокой стоимости ремонта разбили работы на этапы. В первую очередь входят два дома – Западная, 11 и Коммунальная, 52», — обозначил фронт работ Борис Елкин.

Отметим, что по контракту ремонт рассчитан на два года. «Ведем переговоры с подрядной организацией, чтобы выполнить весь объем в этом сезоне. А это большая часть дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам и выезд из двора под аркой! По желанию жителей также сделаем парковку», — поделился грандиозными планами глава города и добавил, что ремонт идёт за счёт городских средств.