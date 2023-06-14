Будущие родители в Пскове смогут узнать пол ребёнка при помощи ПЦР-теста

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Молодые родители в Пскове смогут узнать пол ребёнка при помощи ПЦР-теста. Об этом рассказала депутат Псковского областного Собрания, главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

«ПЦР-диагностика – это не только ковид. Буквально на днях мы запустим уникальную методику ПЦР-диагностики пола ребёнка на ранних сроках. Мамы смогут сдать анализ крови и достоверно узнать, кого они ждут», – поделилась Анастасия Повторейко.

По её словам, тестирование сможет показать пол ребёнка тогда, когда для УЗИ-диагностики ещё слишком рано.П омимо этого, в Псковской областной инфекционной больнице будут проводиться тесты для маму и малыша на наличие риска резус-конфликта. «Это тоже уникальная методика, которая буквально на днях будет нами инициирована <...>. Идей очень много, вводим методики одну за другой, так как их колоссальное количество», – поделилась главврач медучреждения.