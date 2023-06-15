Псковские росгвардейцы сдали кровь в день донора

Фото из пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области

В Национальный день донора в Управлении Росгвардии по Псковской области прошла акция по сдачи крови. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе подразделения.

Сотрудники Росгвардии прибыли на Станцию переливания и сдали свыше 5 литров крови.

Отметим, что акция по сдаче крови у сотрудников управления проходит регулярно. Так как они часто видят людей, попавших в трудную ситуацию, то сами тоже хотят быть причастными к спасению. Именно поэтому свободные от дежурства росгвардейцы не остались в стороне и в этот раз и внесли добровольный вклад в оказание помощи людям.

Медработники выразили сотрудникам Росгвардии благодарность за оказанную помощь и добавили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, которые очень нуждаются в переливании крови.