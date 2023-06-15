Ксения Собчак и Константин Богомолов посетили Псковскую область в выходные

Скриншот из соцсети Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак со своим супругом режиссёром Константином Богомоловым провели в Псковской области выходные. Об этом Собчак сообщила на своей странице в одной из соцсетей.

«Провели с семьей прекрасные длинные выходные в Изборске и Псково-Печорском монастыре. Какие красивые и тихие места!» - отметила Ксения Собчак.

Журналистка представила небольшой видеоролик для своей аудитории, в котором она позирует на фоне Словенских ключей в Изборске. В видео также показана Изборская крепость, интерьеры кафе «Несвятые святые» в Печорах, святая горка и купола храмов Псково-Печерского монастыря.

Видео набралось свыше 300 тысяч просмотров и около 300 комментариев от подписчиков Ксении.

«Изборск потрясающий, одни лебеди чего стоят, а уж про монастырь, я вообще молчу, считаю, он лучший. Пещеры - это что-то!» - прокомментировала одна из подписчиц.

«Такие красивые места... Дух старины навевают», - поделились в комментариях.

«Какая тоска по этим местам! Я из Риги и раньше каждое лето тут бывала проездом. Это чудо и сказка! Кстати, и Рига недалеко, может, вы к нам заедете?» - отметила ещё одна подписчица.

«А почему не заехали в Пушкинские Горы?» - принтересовались у журналистки.