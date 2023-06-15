Псковичам предлагают стать участниками марафона «Все для Победы!»

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Марафон «Всё для Победы!» начался в Пскове сегодня, 15 июня, при поддержке Народного фронта. Об этом сообщает ПАИ.

В рамках мероприятия сегодня в эфире ведущих СМИ региона: телеканалов «Первый Псковский» и «Россия 1», радиостанций «7 небо», «Серебряный дождь», «Радио России» и «Маяк» пройдут выступления политических, общественных и культурных спикеров Псковской области. Ключевой целью мероприятия является призыв жителей региона поддержать российских воинов, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Отметим, что перевести любую посильную сумму может любой желающий с помощью QR-кода. Народный фронт в течение года помогает бойцам.

Силами неравнодушных людей были собраны, доставлены и переданы на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год доставило свыше 150 тонн груза для военных и гражданского населения. В частности два поезда победы полностью загруженные отправились прямо из Пскова, а еще в 20 отправках помощь от псковичей была доставлена в федеральном составе прямо на передовую.