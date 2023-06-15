Псковская область получит более 2 миллиардов рублей на развитие туристической отрасли

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В первый день Петербургского международного экономического форума губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию индустрии туризма на сумму более 2,2 миллиардов рублей. Об этом сообщает ПАИ.

Таким образом в регионе появится свыше 360 новых рабочих мест в сфере гостеприимства и туризма. В Пушкиногорском районе инвестор ООО «Гарда» планирует построить комфортабельный загородный гостиничный комплекс категории 4 звезды. Район получит около 840 миллионов рублей на релазиацию проекта.

В частности в Псковской области появится рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами. Объект будет расположен на берегах рек Великая и Сороть. Подразумевается, что при строительстве будет проведена коллаборация с известными художниками. Кроме того, будут созданы условия для развития образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория нового комплекса будет занимать свыше 40 га.