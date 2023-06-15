15 июня псковичей ждёт жаркая погода до +29 градусов

.

Сегодня, 15 июня, в Псковской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер восточных направлений слабый. В среднем температура днем будет высокой, в районе +24...+29 градусов, ночью столбик термометра значительно упадет, до +6...+11 градусов.

В Псков наконец-то пришло настоящее лето, днем ожидается до +27...+29 градусов, ночью также будет тепло, до +9...+11 градусов. Великолучан также ждёт жара до +27...+29 градусов, ночью будет всего до +8...+10 градусов.