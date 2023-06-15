В Псковской области планируют ввести электронные рецепты на лекарства

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ соглашение о взаимодействии между правительством Псковской области и ООО «Первый электронный рецепт». Об этом сообщает ПАИ.

В регионе в тестовом режиме уже внедряется система электронных рецептов. Нововведение позволит врачам выписывать электронные рецепты, которые пациенты смогут просматривать в мобильном приложении.

Необходимые медикаменты можно будет забронировать дистанционно через приложение в сети аптек-участников. Такой формат будет очень удобен для пациентов, поскольку для заказа лекарства не нужен бумажный рецепт, достаточно просто показать QR-код в аптеке.

С марта этого года в эксперименте с электронными рецептами участвуют Москва, Московская и Белгородская области. В скором времени к ним может присоединиться и Псковская область.

В регионе уже успешно действуют процессы информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями. По словам главы региона, технические возможности для реализации проекта у Псковской области есть.