«Россети» выделили 2,5 миллиарда на развитие псковской электросетевой инфраструктуры

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2,5 миллиарда рублей вложат «Россети» в электросетевую инфраструктуру Псковской области в 2023 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках ПМЭФ Губернатор Михаил Ведерников и гендиректор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Псковской области. В текущем году в планах компании завершение строительства подстанции 110 кВ для новой площадки Великолукского агропромышленного холдинга.

Кроме того, «Россети Северо-Запад» проведут ремонт 1,6 тысяч километров линий электропередачи и 30 трансформаторных подстанций, а также заменят свыше тысячи изоляторов, расчистят 6 тысяч гектаров просек воздушных линий.

Помимо этого, будут реконструированы 3 подстанции: «Опочка», «Струги Красные» и «ВЗЩА». Реконструкция позволит повысить надежность электроснабжения Опочецкого, Струго-Красненского районов и города Великие Луки.