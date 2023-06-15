Министр строительства и ЖКХ России осмотрел вездеход «Тактик» на стенде Псковской области

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Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин осмотрел стенд Псковской области на ПМЭФ. Об этом сообщает ПАИ.

В ходе визита Ирек Файзуллин оценил псковский вездеход «Тактик». Совместно с губернатором Михаилом Ведерниковым и производителем вездеходов Денисом Быченковым министр строительства назвал преимущества псковского вездехода. Ключевым достоинством машину стало использование в сборке российских комплектующих.

Отметим, что вездеход весит 1,5 тонны, пригоден для езды по бездорожью, снегу, лесам, болотам. Кроме того, транспорт способен преодолевать водные преграды. Вездеходы производит псковская компания ООО «Азимут» с 2021 года.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».