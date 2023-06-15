В Псковской области появится первый в России завод герметизированных аккумуляторов

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Первое в России производство герметизированных аккумуляторов будет создано в Псковской области. Об этомсооюзает ПАИ.

Инвестором нового завода станет Великолукский аккумуляторный завод «Импульс». В производство планиавби вложить почти три миллиарда рублей. Такое решение было принято на площадке Петербургского международного экономического форума. Соглашение подписали глава Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор компании Кирилл Прокофьев.

Михаил Ведерников отметил, что новый завод будет ориентирован на импортозамещение, поскольку до недавнего времени аккумуляторы в Россию в большей степени поступали из США и стран Европы.

«При производстве аккумуляторов будут использоваться преимущественно российские компоненты и сырье, локализация составит 95 %. Правительство Псковской области со своей стороны сделает все, чтобы обеспечить необходимые условия для развития производства, расширения экономических связей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Производство будет включать в себя создание промышленных свинцово-кислотных герметизированных аккумуляторов с регулирующими клапанами и иммобилизованным электролитом. Планируется, что в сборке аккумуляторов будут использоваться преимущественно российские компоненты и сырье. Таким образом, мощность линии составит 320 тысяч единиц в год. Инвестор уже проводит реконструкцию производственных корпусов и готовится к отгрузке оборудования.

Добавим, герметизированные аккумуляторы используются для источников бесперебойного питания и резервного энергоснабжения, для систем связи и телекоммуникаций, в качестве буферной системы энергоснабжения, солнечных и ветровых элементов, систем управления и безопасности.