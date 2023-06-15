Из-за спила деревьев на участке улицы Генерала Маргелова в Пскове будет закрыто движение

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20 июня с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение автотранспорта на участке улице Генерала Маргелова от улицы Юбилейной до улицы Шестака. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации Пскова.

Водителям рекомендуют использовать для объезда улицы Юбилейную, Доставалова, Шестака. Псковичей предупредили, что выезд из дворов домов № 9, 11, 15, 17 и 19 будет осуществляться на улицу Шестака между домами № 24 и 28.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть эту информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.